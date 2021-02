Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La réaction du vestiaire au départ de Jacques-Henri Eyraud…

Publié le 28 février 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que l’OM a officialisé vendredi soir le renvoi de Jacques-Henri Eyraud, plusieurs joueurs marseillais ont évoqué cette nouvelle. Avec une communication bien maitrisée…

La nouvelle a fait l’effet d’une bombe vendredi soir : via un communiqué officiel, le propriétaire de l’OM Frank McCourt a annoncé le départ de Jacques-Henri Eyraud, remplacé avec effet immédiat à la présidence du club par Pablo Longoria. Une véritable révolution pour le club marseillais, qui repart donc sur de nouvelles bases avec, en plus, la nomination de Jorge Sampaoli au poste d’entraîneur. Mais les joueurs de l’OM gardent une communication très mesurée sur la question…

« Je ne parle pas de ça »