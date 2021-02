Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce n’est pas fini entre McCourt et Eyraud !

Publié le 27 février 2021 à 21h10 par A.C.

Jacques-Henri Eyraud n’est plus président de l’Olympique de Marseille, mais reste tout de même un proche du propriétaire Frank McCourt.

Frank McCourt semblait vouloir continuer avec Jacques-Henri Eyraud, en dépit de la colère des supporters. C’est pour cela que la surprise était grande ce vendredi, lorsque l’Olympique de Marseille a annoncé le départ du président, remplacé par Pablo Longoria, précédemment directeur sportif. Mais Eyraud ne quitte pas pour autant l’OM ! Comme précisé dans le communiqué publié ce vendredi sur le site officiel du club, il rejoindra le conseil de surveillance de l'OM. Un changement qui ne semble pas vraiment faire l’unanimité, puisque certains groupes de supporters réclament le départ pur et simple d’Eyraud.

« McCourt a encore besoin de ses conseils et de son réseau »