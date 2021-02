Foot - Mercato

Mercato : PSG, City…Lionel Messi est appelé à snober Leonardo et Guardiola !

Publié le 28 février 2021 à 5h45 par Th.B.

En fin de contrat en juin prochain au FC Barcelone, Lionel Messi semble avoir deux possibilités claires pour la suite de sa carrière : le PSG et Manchester City. Néanmoins, selon l’attaquant du FC Dallas Franco Jara, une venue en Major League Soccer lui serait plus que bénéfique.

Le contrat de Lionel Messi au FC Barcelone court jusqu’au 30 qui prochain, moment où il sera âgé de 34 ans. Serait-ce pour lui le moment de passer à autre chose après 21 ans passés au Barça ? Le PSG et Manchester City seraient quoi qu’il arrive en embuscade, prêts à saisir l’opportunité de gratuitement s’attacher les services du sextuple Ballon d’or. Néanmoins, comme le10sport.com vous l’a assuré en exclusivité le 9 février dernier, une élection de Joan Laporta à la présidence du FC Barcelone le 7 mars prochain devrait engendrer une prolongation de Lionel Messi. Mais pour le moment, l’espoir est permis et le rêve américain aussi à en croire Franco Jara.

« Que puis-je dire ? S'il vient jouer, je lui baiserai les pieds »