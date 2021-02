Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar sort du silence pour son retour à la compétition !

Publié le 28 février 2021 à 15h45 par H.G.

Alors qu’il est actuellement blessé aux adducteurs, Neymar a laissé entendre qu’il pourrait être de retour pour le prochain match de Ligue des Champions, à savoir le huitième de finale retour entre le PSG et le FC Barcelone.

Touché aux adducteurs gauche face à Caen en Coupe de France, Neymar a manqué le huitième de finale aller du PSG face au FC Barcelone en Ligue des Champions. Fort heureusement pour le club de la capitale, les hommes entrainés par Mauricio Pochettino ont su faire sans leur maitre à jouer et se sont largement imposés 4-1 au Camp Nou avec notamment un triplé de Kylian Mbappé. Et désormais, toute la question est de savoir si l’international brésilien sera présent pour la confrontation retour au Parc des Princes le 10 mars prochain.

« Peut-être »