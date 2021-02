Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le message clair de ce candidat sur le recrutement !

Publié le 28 février 2021 à 17h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone a été pointé du doigt ces dernières années pour son recrutement décevant, Victor Font explique que le club catalan doit de nouveau viser l’excellence dans ce registre.

Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho, Antoine Griezmann, Miralem Pjanic pour ne citer qu’eux. Le moins que l’on puisse dire est que le FC Barcelone a investi de grandes sommes sur le marché des transferts ces dernières années, et ce tout particulièrement depuis le départ de Neymar au PSG en 2017. Seulement voilà, à l’image des quatre joueurs cités, les choix de la direction sportive catalane ne se sont pas avérés payants, les hommes en questions affichant de grandes difficultés et/ou n’étant pas forcément adaptés au FC Barcelone. Et aux yeux de Victor Font, le Barça devra rapidement corriger cela pour réussir à gagner de nouveau au plus haut niveau. Et aux yeux du candidat à l’élection présidentielle le 7 mars prochain, cela passe par des décision prises par des personnes expérimentées et compétentes.

« Nous devons trouver le talent pour gagner à nouveau »