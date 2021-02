Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ces précisions sur les décisions tonitruantes de McCourt !

Publié le 28 février 2021 à 14h10 par H.G.

Alors que Frank McCourt a décidé d’opérer un grand tournant au sein de la direction de l’OM, le propriétaire de l’écurie phocéenne n’aurait clairement pas agit sur un coup de tête.

C’est une véritable bombe qui a été lancée ce vendredi soir. En effet, pas le biais d’un communiqué, l’OM a annoncé que le très contesté Jacques-Henri Eyraud quittait la présidence du club marseillais et qu’il était remplacé par Pablo Longoria, qui occupait jusque-là le poste de Head Of Football . Par la même occasion, l’OM a officialisé la venue de Jorge Sampaoli au poste d’entraîneur, même s’il n’arrivera à Marseille que dans les prochains jours et qu’il ne sera ainsi pas présent sur le banc phocéen ce dimanche face à l’OL.

Frank McCourt s’est longuement renseigné avant de trancher !