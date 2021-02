Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud à Marseille, c'est loin d'être terminé !

Publié le 28 février 2021 à 11h30 par Arthur Montagne

Ecarté de la présidence de l'OM, Jacques-Henri Eyraud n'a toutefois pas été évincé de manière définitive par Frank McCourt. Remplacé par Pablo Longoria, le désormais ex-président du club phocéen siège au Conseil de surveillance du club avec bien plus de pouvoir qu'on pourrait l'imaginer.

Vendredi soir, par le biais d'un communiqué, Frank McCourt a pris tout le monde de court en annonçant d'importants changements. Sans surprise, Jorge Sampaoli a été nommé entraîneur de l'OM, mais surtout, Pablo Longoria a été nommé président du club en remplacement de Jacques-Henri Eyraud. Une grande nouvelle pour les supporters marseillais qui n'attendait que ça. Toutefois, le communiqué publié vendredi sur le site officiel de l'OM se termine par une petite phrase passée quasiment inaperçue, mais qui a pourtant son importance : « Suite à la nomination de Longoria au poste de président du directoire et de président de l'OM, Jacques-Henri Eyraud a quitté ses responsabilités actuelles et rejoindra le conseil de surveillance de l'OM . » Autrement dit, Eyraud ne quitte pas le club phocéen et sera toujours présent dans l'organigramme marseillais. Il faut dire qu'un dirigeant haut placé de l'OM assure dans les colonnes de L'Equipe que « McCourt s’entend toujours très bien avec Eyraud. Mais pour apaiser la situation et faciliter également l’arrivée de Sampaoli, un changement était nécessaire ». Un changement donc et non une éviction de Jacques-Henri Eyraud qui siège désormais au Conseil de surveillance de l'OM.

«McCourt ne souhaite pas se débarrasser d'Eyraud»

Afin d'y voir plus clair sur cette réorganisation en interne, La Provence a contacté un spécialiste des questions de gouvernance. Et ce dernier est catégorique, Jacques-Henri Eyraud est toujours présent à l'OM, et l'annonce de son remplacement par Pablo Longoria n'est qu'un écran de fumée. « Il ne s'agit pas d'une éviction, mais d'une réorganisation. Frank McCourt choisit de permettre à "JHE" d'agir dans l'ombre mais il ne sort pas de l'OM. C'est la manifestation flagrante que l'Américain ne souhaite pas se débarrasser de lui, mais va au contraire lui permettre de surveiller l'exécution de leur stratégie commune. Cela montre une très grande complicité entre les deux hommes. Quand on veut se débarrasser de quelqu'un, on ne le nomme pas dans un conseil de surveillance, c'est antinomique. Cela montre que McCourt veut continuer à s'appuyer sur lui de manière plus discrète », assure-t-il.

«La manœuvre habile» de McCourt qui va faire enrager les supporters