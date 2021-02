Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'incroyable stratégie de McCourt... pour conserver Eyraud !

Publié le 28 février 2021 à 11h10 par A.M.

Bien que Pablo Longoria ait été nommé à la présidence de l'OM, Jacques-Henri Eyraud n'est pas pour autant évincé du club. Explications.

Vendredi soir, Frank McCourt a pris une décision aussi brutale qu'inattendue. En effet, le propriétaire de l'OM a décidé d'évincer Jacques-Henri Eyraud du poste de président du club afin de nommer Pablo Longoria, head of football jusque-là. Cependant, le communiqué publié par la direction marseillaise précise également qu'Eyraud ne quitte pas l'OM, mais rejoint le Conseil de surveillance du club, organe qui valide toutes les décisions prises par le direction, désormais présidé par Pablo Longoria. Autrement dit, l'ombre d'Eyraud plane toujours à Marseille où il pourrait agir dans l'ombre.

«McCourt choisit de permettre à "JHE" d'agir dans l'ombre»