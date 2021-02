Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a dressé son plan de vol pour Messi !

Publié le 28 février 2021 à 7h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Lionel Messi n'a pas encore décidé s'il restait au FC Barcelone ou s'il changeait de club. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, La Pulga attend de connaitre l'identité du prochain président du Barça avant de trancher, et si c'est Joan Laporta, il parapherait un nouveau bail avec son club de toujours. En attendant les élections présidentielles, le club catalan se prépare à mettre le paquet pour convaincre Lionel Messi de rester.

Lors du dernier mercato estival, Lionel Messi a fait parvenir un burofax à sa direction pour l'informer de son intention de partir. Toutefois, les hautes sphères du FC Barcelone ont refusé de laisser filer leur capitaine. Désormais, Lionel Messi a son destin en main. En effet, il peut négocier avec le club de son choix pour un transfert libre et gratuit à la fin de son contrat le 30 juin, et ce, depuis le 1er janvier. Toutefois, avant d'activer cette option, La Pulga veut attendre l'élection présidentielle du FC Barcelone, prévue le 7 mars. Et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, la nomination de Joan Laporta le convaincrait d'apposer sa signature pour une prolongation avec le Barça.

Le Barça sort l'artillerie lourde pour Lionel Messi