Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça affiche un souhait fort avec Xavi !

Publié le 28 février 2021 à 16h00 par H.G.

Alors que le retour de Xavi au FC Barcelone est un sujet fréquemment évoqué, Victor Font a expliqué qu’il avait un grand projet avec l’ancienne gloire du Barça s’il parvient à être élu président du club catalan.

Bien que Ronald Koeman soit arrivé l’été dernier en lieu et place de Quique Setién, son avenir sur le banc du FC Barcelone est fréquemment remis en question. En effet, il est annoncé que l’élection présidentielle du Barça qui aura lieu le 7 mars prochain pourrait conditionner son avenir en fonction de l’identité du futur président. Toni Freixa lui a toujours affirmé son soutien, mais ce n’est pas vraiment le cas de Victor Font. Ce dernier souhaiterait en effet que Xavi effectue son grand retour au FC Barcelone, lui qui est actuellement l’entraîneur d’Al-Sadd au Qatar. Et à en croire bon nombre d’informations parues ces derniers mois, l’ancien milieu barcelonais ne serait pas opposé à l’idée d’un grand retour sur le banc de son écurie de toujours. Et en attendant, Victor Font a une nouvelle fois rappelé ce dimanche son grand projet avec Xavi, un homme dont il souhaite voir la figure être au-dessus de celle du président dans le secteur sportif.

« Nous voulons avoir des structures sportives avec Xavi comme leader »