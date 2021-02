Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Raphaël Varane prêt à quitter le Real Madrid ? La réponse !

Publié le 28 février 2021 à 17h10 par D.M.

L’incertitude règne concernant l’avenir de Raphaël Varane. Sa place dans l’effectif du Real Madrid la saison prochaine n’est pas garantie et un départ lors du prochain mercato estival serait d’actualité.

Sergio Ramos n’est pas le seul défenseur susceptible de quitter le Real Madrid à la fin de la saison. Selon As, mais aussi Ok Diario, Raphaël Varane pourrait également faire ses valises et rejoindre une nouvelle équipe. Le Real Madrid ne voudrait pas prendre de risques dans ce dossier et pourrait se séparer de son joueur cet été afin d’éviter de le voir partir libre à l’issue de son contrat, en juin 2022. Le PSG ferait partie des équipes intéressées, tout comme Manchester United. La presse espagnole évoque un prix de 50M€ pour le transfert de Raphaël Varane.

Varane enclin à quitter le Real Madrid