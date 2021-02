Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un départ se confirme pour Raphaël Varane !

Publié le 27 février 2021 à 11h00 par La rédaction

Bien que Raphaël Varane soit sous contrat jusqu'en 2022, son départ du Real Madrid semble plus que jamais se préciser.

Raphaël Varane dispute-t-il ses derniers matches sous les couleurs du Real Madrid ? La question a le mérite d'être posée, car la situation contractuelle de l'international français avec le club madrilène semble de plus en plus floue. Le défenseur central voit en effet son entente avec les Merengue arriver à son terme en juin 2022, et le Real Madrid n'a absolument pas l'intention de le voir s'en aller sans la moindre contrepartie dans un an et demi. Dès lors, les dirigeants de la Casa Blanca pourraient prendre une décision radicale avec Raphaël Varane...

Un transfert cet été pour éviter un départ à 0€ dans un an et demi ?