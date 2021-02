Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le gros coup Raphaël Varane prend forme pour Leonardo !

Publié le 28 février 2021 à 13h45 par D.M.

Le PSG ferait partie des équipes intéressées par Raphaël Varane, au même titre que Manchester United. Sous contrat jusqu’en 2022, le défenseur central pourrait quitter le Real Madrid à la fin de la saison.

Homme de base de Zinédine Zidane, Raphaël Varane vivrait ses derniers mois sous le maillot du Real Madrid. Sous contrat jusqu’en 2022, le défenseur central pourrait quitter la Casa Blanca lors du prochain mercato estival et le club espagnol ne devrait pas s’opposer à son départ afin d’éviter de le voir partir libre l’année prochaine. Agé de 27 ans et présent au Real Madrid depuis 2011, Raphaël Varane serait prêt à relever un nouveau défi et le PSG pourrait bien sauter sur l’occasion.

Après Sergio Ramos, le PSG ciblerait Raphaël Varane