Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme ouverture pour Leonardo dans le dossier Agüero ?

Publié le 28 février 2021 à 11h15 par D.M.

Dans le viseur du PSG, Sergio Agüero pourrait prolonger son bail avec Manchester City. Mais avant d’évoquer la signature d’un nouveau contrat, le club anglais voudrait avoir des garanties sur la condition physique de l’attaquant.

La crise du Covid-19 a profondément impacté le porte-monnaie des clubs de football. Malgré sa puissance financière, le PSG connaît, lui aussi, des difficultés d’ordre financier, ce qui a des répercussions sur son recrutement. « Il y a donc beaucoup de joueurs libres sur le mercato parce qu'ils n'ont pas renouvelé. Donc on parle plus de prêts que de transferts, aujourd'hui tout a changé. C'est une année difficile, on a fait des prêts en début de saison avec des conditions différentes » confiait lors d’un entretien à France Bleu Leonardo. Le PSG a pour projet de saisir des opportunités sur le marché et d'accueillir soit des joueurs en prêt, soit des joueurs libres.

Manchester City hésite à prolonger le contrat d'Agüero