Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Guardiola, Raiola... Vers un coup de tonnerre pour Haaland ? La réponse !

Publié le 28 février 2021

Sous contrat jusqu’en 2024 avec le Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland serait courtisé par le Real Madrid, mais aussi par Manchester City. Et les relations compliquées entre Mino Raiola et Pep Guardiola ne devraient pas remettre en cause cette opération.

L’avenir d’Erling Braut Haaland devrait être l’un des sujets centraux du prochain mercato estival. Il faut dire que l’attaquant norvégien réalise une saison exceptionnelle sous le maillot du Borussia Dortmund. Auteur de 17 buts en 18 matches de Bundesliga, le joueur de 20 ans ne devrait pas s’éterniser dans le club de la Ruhr et pourrait rejoindre prochainement une équipe plus huppée. Le Real Madrid aurait fait d’Haaland sa grade priorité. L’international norvégien disposerait aussi d’une belle côte en Angleterre où Chelsea, Manchester United et Manchester City le surveilleraient.

«Les questions personnelles ne dictent pas ce qui est le mieux pour le club»