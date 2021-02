Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Haaland sème la zizanie en coulisse !

Publié le 28 février 2021 à 6h30 par Th.B.

Le Real Madrid semble être confronté aux plus grands clubs européens dont Chelsea pour le recrutement d’Erling Braut Haaland. D’ailleurs, le Norvégien sèmerait une belle pagaille chez les Blues et en particulier pour Olivier Giroud et Tammy Abraham.

Vendredi soir, le journaliste de Sport BILD , Christian Falk, a assuré sur son compte Twitter que Chelsea était l’un des quatre clubs anglais susceptibles de tenter sa chance pour le transfert d’Erling Braut Haaland lors du prochain mercato. De quoi confirmer une concurrence de taille pour le Real Madrid. D’ailleurs, bien que les Blues aient considérablement renforcés leur effectif à l’occasion du dernier estival, la volonté des dirigeants serait de poursuivre sur cette lancée. Le Real Madrid aura donc fort à faire pour prendre tout le monde de court dans cette opération qui serait sérieuse du coté de Chelsea, au vu des retombées qu’elle semble déjà avoir au sein du groupe du club londonien.

À Chelsea, tout va changer en raison du transfert d’Haaland