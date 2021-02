Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Comme avec Bielsa, ça va mal finir pour Sampaoli !

Publié le 28 février 2021 à 19h10 par A.M.

Nouvel entraîneur de l'OM, Jorge Sampaoli semble aussi imprévisible que Marcelo Bielsa comme l'explique Frédéric Hermel qui craint une fin d'aventure très mouvementée.

C'est désormais officiel, Jorge Sampaoli est le nouvel entraîneur de l'OM. Le technicien argentin s'est d'ailleurs plusieurs fois présenté comme un disciple de Marcelo Bielsa, toujours très apprécié à Marseille depuis son passage lors de la saison 2014/2015. Mais l'histoire entre le Loco et le club phocéen s'était mal terminée puisqu'à l'issue de la première journée de la saison suivante, Marcelo Bielsa avait présenté sa démission contre toute attente. Et Frédéric Hermel craint que cela se termine de la même façon avec Jorge Sampaoli estimant que « la parole chez lui ça ne compte pas beaucoup . »

«Vous allez l'adorer les marseillais, puis vous allez le détester quand il vous aura planté»