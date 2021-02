Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La mise au point de Zidane sur la situation de cet indésirable !

Publié le 28 février 2021 à 19h00 par D.M.

Présent en conférence de presse ce dimanche à la veille d'un match de championnat face à la Real Sociedad, Zinédine Zidane a évoqué la situation d'Isco, mécontent de son faible temps de jeu.

Annoncé sur le départ lors du dernier mercato hivernal, Isco espérait profiter du départ de Martin Odegaard à Arsenal et de la blessure de Federico Valverde pour obtenir du temps de jeu et convaincre son entraîneur. Même s’il a été titularisé par Zinédine Zidane en Ligue des champions face à l’Atalanta, le milieu de terrain ne serait pas satisfait de sa situation au Real Madrid. Des proches d’Isco ont même confié à As que joueur envisageait de quitter son équipe à la fin de la saison notamment si Zinédine Zidane reste à son poste.

« Isco ? nous compterons toujours sur lui »