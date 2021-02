Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'avenir de cet indésirable dicté par Zidane ?

Publié le 26 février 2021 à 10h30 par D.M.

Ne faisant pas partie des premiers choix de Zinedine Zidane, Isco devrait quitter le Real Madrid lors du prochain mercato estival. Toutefois, un départ du technicien français pourrait relancer l’avenir du milieu de terrain.

Annoncé proche d’un départ lors des dernières sessions de transferts, Isco n’a pas réussi à trouver d’accord avec une équipe intéressée et est finalement resté au Real Madrid cette saison. Alors que Martin Odegaard a été prêté à Arsenal et que Federico Valverde est éloigné des terrains à cause d’une blessure, Isco espérait profiter de ces absences pour obtenir du temps de jeu et tenter de convaincre Zinédine Zidane. Même si l'international espagnol a été titularisé ce mercredi en Ligue des champions, le technicien ne compte plus sur lui et un départ serait toujours d'actualité pour le natif de Benalmadena.

Isco prêt à rester si Zidane quitte le Real Madrid