Mercato - OM : Les vérités de Morgan Sanson sur son départ de Marseille !

Publié le 28 février 2021 à 15h30 par Dan Marciano

Morgan Sanson a quitté l’OM lors du dernier mercato hivernal et a rejoint Aston Villa. Le milieu de terrain est revenu sur son départ et son adaptation en Angleterre.

Pablo Longoria s’est montré actif lors du dernier mercato hivernal en recrutant notamment Arkadiusz Milik et en se séparant de plusieurs gros salaires. Ainsi, Kostas Mitroglou et Kevin Strootman ont pris la porte de sortie, tout comme Morgan Sanson. Présent à l’OM depuis 2017, le milieu de terrain disposait d’une belle côte en Angleterre et figurait sur les tablettes de nombreux clubs de Premier League. Finalement, comme le 10 Sport vous l’avait annoncé en exclusivité, Morgan Sanson s’est engagé avec Aston Villa. L’ancien joueur de Montpellier s’est engagé avec les Villans jusqu’en 2025 pour un transfert estimé à près de 16M€. Près d’un mois après son arrivée dans le championnat anglais, le joueur de 26 ans est revenu sur son départ de l’OM et sur son choix de rejoindre Aston Villa cet hiver.

« Je ne voulais pas laisser passer, à nouveau, une occasion »

Lors d’un entretien accordé à Canal + , Morgan Sanson a révélé qu’il était proche de rejoindre Marcelo Bielsa à Leeds lors du dernier mercato estival : « Cela aurait pu être un autre club l'été d'avant, Leeds était quand même bien intéressé, après il y a eu d'autres clubs... Mais j'ai jugé que ce n'était pas le moment ». Finalement, le milieu de terrain a attendu et a considéré, cet hiver, que le moment était venu de faire le grand saut vers l’Angleterre et de rejoindre Aston Villa : « Cela faisait près de 7 ans que j'étais en Ligue 1 et j'y ai tout connu, surtout avec Marseille et Montpellier. J'étais à un moment où je me posais la question de pourquoi pas partir à l'étranger, depuis tout petit. Aston Villa est un grand club en Angleterre. Aston Villa était revenu à la charge cet hiver, je ne voulais pas laisser passer à nouveau une occasion, j’ai pris le train ».

« Je me projette en Angleterre et notamment à Aston Villa. Je suis confiant ».