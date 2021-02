Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Bielsa voulait recruter une figure du projet McCourt !

Publié le 28 février 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Transféré de l’OM à Aston Villa durant le mercato hivernal, Morgan Sanson aurait pu rejoindre la Premier League bien plus tôt et notamment Leeds où Marcelo Bielsa souhaitait l’attirer l’été dernier.

Annoncé sur le départ depuis de nombreux mois, Morgan Sanson a fini par quitter l’OM durant le mercato de janvier pour rejoindre Aston Villa. Un choix qui n’avait rien de surprenant pour le milieu de terrain français, très courtisé en Premier League depuis un bon moment. D’ailleurs, comme il l’a indiqué dans un entretien accordé à Canal + samedi, Morgan Sanson aurait pu quitter l’OM l’été dernier pour rejoindre… Marcelo Bielsa à Leeds !

Bielsa voulait attirer Sanson à Leeds