Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un renfort improbable prévu pour l’été prochain ?

Publié le 28 février 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors qu’il appartient toujours officiellement au PSG, Alphonse Areola pourrait réintégrer l’équipe première en tant que doublure l’été prochain après son prêt à Fulham.

Récemment interrogé par l’ Evening Stantard sur son avenir assez flou alors qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le PSG, Alphonse Areola n’excluait aucune possibilité : « Mon avenir ? Je ne sais pas. Mon principal objectif est d’aider l’équipe. Après, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend du PSG, de l’entraîneur. Nous devons rester concentrés sur se maintenir en Premier League et après, nous parlerons », indiquait le gardien tricolore, prêté au club anglais de Fulham depuis l’été dernier. D’ailleurs, un retour d’Areola dans les rangs du PSG serait clairement envisageable…

Areola au PSG la saison prochaine ?

En effet, comme l’a révélé L’Equipe samedi, Alphonse Areola pourrait réintégrer l’effectif du PSG la saison prochaine en tant que doublure de Keylor Navas, et cette option prendrait de plus en plus de poids dans l’esprit des dirigeants. Sergio Rico ne faisant pas l’unanimité en interne, Areola passerait donc au stade de doublure de luxe au PSG. Un retour pour le moins inattendu…