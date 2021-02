Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette incroyable révélation sur l’avenir d’Alphonse Areola !

Publié le 27 février 2021 à 10h45 par T.M.

Actuellement prêté du côté de Fulham, Alphonse Areola n’est toujours pas fixé sur son avenir. Et visiblement, le voir réintégrer l’effectif du PSG ne serait pas à exclure.

A la recherche de temps de jeu pour espérer être dans le groupe de Didier Deschamps pour l’Euro, Alphonse Areola a été prêté cette saison à Fulham. Et alors que les Cottagers disposeraient d’une option d’achat pour le portier du PSG, la question se pose concernant l’avenir de ce dernier. Et pour le moment, le flou est total, même Areola ne sait pas ce qui l’attend dans les mois à venir. « Mon avenir ? Je ne sais pas. Mon principal objectif est d’aider l’équipe. Après, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend du PSG, de l’entraîneur. Nous devons rester concentrés sur se maintenir en Premier League et après, nous parlerons », expliquait l’international français ce vendredi.

Areola, doublure de Navas ?