Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tous les feux au vert pour ce coup à 0€ !

Publié le 27 février 2021 à 22h15 par A.C.

Pour renforcer le poste de latéral droit, Leonardo souhaiterait attirer Elseid Hysaj au Paris Saint-Germain.

L’été dernier, Leonardo a pallié le départ de Thomas Meunier avec l’arrivée en prêt d’Alessandro Florenzi. Pourtant, après d’excellents débuts avec le Paris Saint-Germain, le joueur de propriété de l’AS Roma ne semble pas totalement convaincre. Ainsi, une nouvelle piste a été activée pour renforcer le poste de latéral droit. Il s’agirait d’Elseid Hysaj, à en croire ESPN . Le média britannique annonce d’ailleurs que des échanges auraient déjà débuté entre le PSG et le joueur du Napoli, dont le contrat se termine dans seulement quelques mois. Une information confirmée par Il Corriere del Mezzogiorno , qui a également parlé de l’intérêt de l’OL, de l’OM et de l’AS Roma.

Aucune chance de voir Hysaj prolonger au Napoli