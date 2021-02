Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi est incité à rejoindre... la MLS !

Publié le 27 février 2021 à 21h00 par La rédaction

Personne ne sait ce que Messi fera cet été. En fin de contrat avec Barcelone, le joueur n’a pas prolongé et plusieurs clubs sont sur le coup, notamment outre-Atlantique. Et Franco Jara espère que la MLS donnera l’opportunité à la Pulga de rejoindre son championnat.

À 33 ans, Lionel Messi n’a jamais semblé autant dans le doute au FC Barcelone. Les résultats ne sont pas au rendez-vous et cela a le don d’agacer la Pulga depuis un petit moment. En fin de contrat cet été, le joueur n’a toujours pas prolongé son contrat et ne semble pas donné de signes d’une possibilité que cela se fasse de si tôt en l'état. Messi avait même des envies de départ l’été dernier. Ainsi, plusieurs clubs se sont penchés sur le dossier, la situation du numéro 10 argentin les intéressant fortement. Si l’on parle de Manchester City ou du PSG, outre-Atlantique aussi on aimerait s’attacher les services de Lionel Messi, notamment en MLS.

« Ils ont acheté Zlatan, Higuain... J’espère que cette opportunité lui sera donné. »