Mercato - PSG : Leonardo a plusieurs dossiers chauds sur les bras !

Publié le 27 février 2021 à 18h30 par A.C.

Leonardo, directeur sportif du Paris Saint-Germain, aura fort à faire au cours des prochains mois.

A première vue, Leonardo semble concentré sur les prolongations de Kylian Mbappé et de Neymar. Les deux stars du Paris Saint-Germain sont en effet sous contrat jusqu’en 2022 et, si pour Neymar les choses semblent avancer, pour Mbappé la donne est différente. En plus de cela, Leonardo doit également composer avec les joueurs en prêt ou en fin de contrat en juin prochain. C’est le cas de Julian Draxler, d’Angel Di Maria et de Juan Bernat, qui est absent depuis septembre dernier à cause d’une grave blessure au genou. Pour les deux derniers, le directeur sportif du PSG a confirmé des négociations pour une prolongation. « On arrive au bon moment je pense » a expliqué Leonardo, lors d’un long entretien accordé à France Bleu . « L'idée, c'est d'y arriver le plus vite possible, car de notre côté, on a l'intention de les renouveler ». Pour Draxler, les choses sont quelques peu différentes, puisque Leonardo ne s’est pas véritablement prononcé en faveur d’une prolongation. Mais d’autres chantiers semblent attendre le directeur sportif du PSG...

Il va y avoir du changement en défense !

Leonardo semble en effet décidé à apporter quelques changements dans l’effectif à disposition de Mauricio Pochettino... notamment en défense ! Ce samedi, L’Équipe explique en effet que le secteur défensif ne satisfait pas pleinement le PSG, qui aurait déjà plusieurs axes de travail. D’après les informations du quotidien, la recherche d’un défenseur de haut niveau pouvant épauler ou concurrencer Marquinhos, en est un. D’ailleurs, pour L’Équipe l’avenir de Juan Bernat ne serait pas encore décidé, en dépit des récentes propos de Leonardo. Ce dernier continuerait donc de ratisser le marché, à la recherche d’un latéral gauche. De l’autre côté de la défense, ça ne sent pas bon pour Colin Dagba, dont Leonardo n’est pas vraiment fan. Avec le départ de Thomas Tuchel, le latéral formé au PSG a vu son temps de jeu chuter drastiquement avec Mauricio Pochettino et pourrait bien partir à la fin de la saison.

