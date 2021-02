Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce chouchou de Zidane est dos au mur pour son avenir !

Publié le 28 février 2021 à 13h00 par H.G.

Alors qu’il arrivera au terme de son contrat au Real Madrid le 30 juin prochain, Lucas Vazquez serait plus que jamais sur le chemin d’un départ du club de la capitale espagnole.

Plusieurs fois annoncé sur le départ du Real Madrid au cours des dernières années, Lucas Vazquez renait cette saison sous les ordres de Zinedine Zidane. En effet, l’Espagnol a participé à 26 matchs cette saison et bénéficie de l’entière confiance de son entraineur. Seulement voilà, si tout va bien sportivement pour lui, sa situation contractuelle est bien plus problématique. En effet, arrivant au terme de son contrat le 30 juin prochain, Lucas Vazquez ne parvient pas à trouver d’accord avec sa direction pour prolonger son bail. Et au rythme où vont les choses, un départ du Real Madrid en fin de saison serait en train de devenir le scénario le plus probable.

« Dans cette situation, l'accord est très difficile »