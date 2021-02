Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zinedine Zidane reçoit un message clair pour Mohamed Salah !

Publié le 28 février 2021 à 10h30 par La rédaction

Le Real Madrid aurait des vues sur Mohamed Salah, l'attaquant de Liverpool, mais son entraîneur, Jürgen Klopp, n'entend pas s'en séparer.

Si Liverpool connaît un sérieux coup de moins bien en Premier League, avec une sixième place peu enthousiasmante pour une équipe championne d'Angleterre il y a tout juste un an, Mohamed Salah est en train de produire une nouvelle saison de haut niveau. L'attaquant égyptien a inscrit 24 buts en 34 matches toutes compétitions confondues, et reste un élément indéboulonnable de l'attaque des Reds , aux côtés de Sadio Mané et de Roberto Firmino. Pour autant, Mohamed Salah pourrait ne pas s'éterniser sur les bords de la Mersey : son contrat expire en juin 2023 et le joueur de 28 ans a déjà fait savoir qu'il rêvait de jouer en Liga. Le Real Madrid a entendu cet appel du pied, et pourrait se montrer intéressé par ses services l'été prochain. Les espoirs du club madrilène pourraient cependant être douchés par ces déclarations de Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool.

«C'est un joueur très, très important pour nous et j'espère qu'il le restera encore longtemps»