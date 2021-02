Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Deux nouvelles menaces colossales identifiées pour Haaland !

Publié le 28 février 2021 à 9h00 par D.M.

Auteur d'une saison exceptionnelle au Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland serait surveillé par le Real Madrid, mais aussi par plusieurs équipes de Premier League.

« Seuls 10 clubs au maximum peuvent se permettre de l'acheter et lui offrir la bonne base après avoir été à Dortmund. Et quatre de ces clubs sont en Angleterre. Je ne pense pas qu'il y ait un directeur sportif ou un entraîneur dans le monde qui ne dirait « pas intéressé » déclarait il y a quelques jours Mino Raiola au sujet d’Erling Braut Haaland. Auteur d’une saison exceptionnelle sous le maillot du Borussia Dortmund, l’attaquant norvégien figurerait sur les tablettes des plus grandes équipes européennes. Selon la presse espagnole, Haaland serait la grande priorité du Real Madrid pour le prochain mercato estival. Mais comme l’a laissé entendre Mino Raiola, plusieurs formations de Premier League seraient également intéressées par le jeune joueur de 20 ans.

Les deux clubs de Manchester prêts à concurrencer le Real Madrid dans le dossier Haaland