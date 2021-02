Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Antoine Kombouaré met encore la pression sur Waldemar Kita !

Publié le 28 février 2021 à 15h15 par La rédaction

Antoine Kombouaré est parfaitement conscient qu'il ne devrait pas faire de vieux os à Nantes s'il ne maintient pas les Canaris en Ligue 1.

Le FC Nantes dispute ce dimanche un match absolument crucial dans la lutte pour le maintien en Ligue 1. Une victoire contre Nîmes, 17ème, permettrait aux Canaris de sortir de la zone de relégation. En revanche, une défaite laisserait le FCN à quatre points du club nîmois, et compromettrait dangereusement leurs chances de survie parmi l'élite. Quatrième entraîneur à s'installer sur le banc de Nantes cette saison, Antoine Kombouaré sait qu'il n'a pas d'autre choix que d'obtenir des résultats très rapidement s'il veut maintenir le FCN en Ligue 1 et, par la même occasion, garder sa place à La Beaujoire. Une chose est sure : le successeur de Raymond Domenech n'a pas peur d'être renvoyé par Waldemar Kita.

«Le jour où le président prend la décision de se séparer de moi, je prendrai mes valises qui sont toujours prêtes»