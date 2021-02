Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Kombouaré en remet une couche sur cet indésirable !

Publié le 26 février 2021 à 17h10 par La rédaction

Après l'avoir écarté du groupe professionnel, Antoine Kombouaré n'a pu constater le manque de réaction de Jean-Kevin Augustin, qui ne lui semble pas motivé à l'idée d'aider le club.

« Aujourd’hui, il est écarté du groupe professionnel parce que j’ai besoin d’avoir un groupe. Là, on faisait de l’entretien, on avait le sentiment de l’aider et, en fait, on ne l’aidait pas. Il faut vraiment qu’il comprenne qu’aujourd’hui il est en grande difficulté. Lui et son entourage. Parce que c’est un message qui s’adresse aussi à son entourage : que faites-vous de votre côté pour que Jean-Kévin redevienne un joueur de foot ? » De par ces mots, employés lors d'un entretien avec L’Équipe , Antoine Kombouaré s'est montré ferme à l'encontre de Jean-Kevin Augustin. Recruté lors du dernier mercato estival par le FC Nantes, l'attaquant ne cesse de décevoir, à tel point qu'il a récemment été écarté du groupe professionnel et envoyé en équipe réserve par Antoine Kombouaré. Une situation désastreuse qui pousserait même les dirigeants du FC Nantes à envisager de rompre le contrat de Jean-Kevin Augustin, dont le salaire serait bien trop élevé au vu de son faible rendement (130 000€ par mois). Malgré tout cela, le technicien nantais se surprend du manque de réaction de l'ancien du PSG.

« Moi, si j’étais joueur, je n’aurais pas accepté mais il n’est pas prêt pour jouer le maintien »