Mercato - FC Nantes : Nouveau coup de tonnerre pour un indésirable de Kombouaré ?

Publié le 25 février 2021 à 21h10 par La rédaction

Écarté du groupe professionnel, Jean-Kevin Augustin vit un cauchemar au FC Nantes. Les Canaris envisageraient même de mettre un terme au contrat de l’ancien parisien.

« Aujourd’hui, il est écarté du groupe professionnel parce que j’ai besoin d’avoir un groupe. Là, on faisait de l’entretien, on avait le sentiment de l’aider et, en fait, on ne l’aidait pas. Il faut vraiment qu’il comprenne qu’aujourd’hui il est en grande difficulté. Lui et son entourage. Parce que c’est un message qui s’adresse aussi à son entourage : que faites-vous de votre côté pour que Jean-Kévin redevienne un joueur de foot ? » tels sont les mots d’Antoine Kombouaré à l’égard de Jean-Kevin Augustin lors d’un entretien avec L’Equipe . Recruté l’été dernier pour renforcer l’attaque du FC Nantes, l’ancien du PSG n’a pas le rendement escompté avec les Canaris , le joueur n’étant plus apparu dans le groupe depuis le 28 novembre dernier (défaite 3-1 lors du déplacement à Marseille). Il y a peu, Augustin a même été écarté du groupe professionnel et renvoyé avec le centre de formation par le nouvel entraîneur Antoine Kombouaré. La situation du joueur est désastreuse au FC Nantes et elle pourrait même empirer.

Le contrat d’Augustin bientôt rompu ?