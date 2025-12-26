PSG : Nasser Al-Khelaïfi perd une «personne très spéciale», c'est la détresse !

Alexis Brunet

Ce vendredi, nous avons malheureusement appris la mort de Jean-Louis Gasset à l’âge de 72 ans. L’ancien technicien était notamment passé par deux fois au PSG en tant qu’adjoint. Président du club de la capitale, Nasser Al-Khelaïfi a tenu à lui rendre hommage, lui qui était une personne très spéciale à ses yeux, tout en adressant ses condoléances à sa famille.

Ce vendredi, la famille de Jean-Louis Gasset a annoncé le décès de ce dernier à l’âge de 72 ans. Retraité depuis peu, l’ancien technicien avait occupé le poste d’entraîneur ou d’adjoint dans certains des plus grands clubs français comme le PSG, l’OM, Bordeaux, Montpellier ou bien encore l’ASSE.

« Jean-Louis Gasset était une personne très spéciale » Passé par le PSG à deux reprises, dont la dernière de 2013 à 2016, Jean-Louis Gasset avait laissé un beau souvenir à Nasser Al-Khelaïfi. À travers un communiqué du club de la capitale, le président parisien a rendu hommage à l’ancien adjoint de Laurent Blanc. « Jean-Louis Gasset était une personne très spéciale pour le club et quelqu'un de très important pour moi. En ces moments douloureux, nos pensées vont à sa famille, à ses proches ainsi qu'à tous ceux qui ont partagé sa passion pour le football. »