Mercato - PSG : Thomas Tuchel était à deux doigts de réaliser un coup de maître !

Publié le 1 mars 2021 à 6h45 par Th.B.

Ancien coach du PSG qui a été remercié en décembre dernier, Thomas Tuchel aurait pu accueillir Bruno Fernandes avant que le maître à jouer portugais ne signe à Manchester United. Le nouvel entraîneur de Chelsea raconte.

Entraîneur du PSG de 2018 à décembre 2020, Thomas Tuchel a eu son mot à dire sur les transferts du Paris Saint-Germain, et en particulier pendant l’ère Antero Henrique. En attestent les recrutements de Thilo Kehrer, d’Idrissa Gueye ou encore d’Abdou Diallo. Ancien directeur sportif du PSG, Antero Henrique travaillait de concert avec Thomas Tuchel et les deux anciens hommes forts du Paris Saint-Germain auraient pu s’attacher les services de l’indispensable milieu offensif de Manchester United : Bruno Fernandes avant que ce dernier ne rejoigne les Red Devils à l’hiver 2020.

« Nous nous sommes démenés pour créer un lien avec lui et de l’attirer dans notre équipe »