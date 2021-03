Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan McCourt sort du silence après l'éviction d'Eyraud !

Publié le 1 mars 2021 à 3h15 par A.M.

Alors que Jacques-Henri Eyraud n'est plus l'entraîneur de l'OM, l'entourage de Frank McCourt justifie ce changement majeur.

Vendredi soir, l'OM a connu un tremblement de terre. En effet, par le biais d'un communiqué, le club phocéen a annoncé l'arrivée de Jorge Sampaoli sur son banc, ce qui était attendu, mais a surtout révélé avoir changé de président. Pablo Longoria succède effectivement à Jacques-Henri Eyraud qui intègre quant à lui le Conseil de Surveillance. L'entourage de Frank McCourt fait le point après cette révolution.

«La situation était inextricable»