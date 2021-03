Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Grande nouvelle pour Milik !

Publié le 1 mars 2021 à 4h15 par A.M.

Agent de joueurs, Yvan Le Mée assure qu'Arkadiusz Milik pourrait bel et bien rester à l'OM l'été prochain.

En quête d'un attaquant, l'OM a obtenu le prêt d'Arkadiusz Milik pour 18 mois. Toutefois, comme révélé par L'Equipe, il existerait un gentlemen's agreement entre l'attaquant polonais et le club phocéen pour un départ l'été prochain si un club italien se manifestait pour un transfert, à commencer par la Juventus, dont l'intérêt pour Milik n'est pas récent. La presse italienne évoquait la possibilité d'une transaction à 12M€. Toutefois, selon Yvan Le Mée, agent de joueurs, la Vieille Dame a plus de chance de miser sur Memphis Depay, dont le contrat à l'OL arrive à échéance.

Depay plutôt que Milik à la Juventus ?