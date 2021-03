Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud n’est pas prêt de quitter le projet McCourt…

Publié le 1 mars 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Démis de ses fonctions de président de l’OM, Jacques-Henri Eyraud reste toutefois dans l’organigramme du club et n’est pas totalement mis de côté par Frank McCourt qui semble toujours l’estimer.

Ces dernières années, la rupture n’a cessé de s’accentuer entre Jacques-Henri Eyraud et les supporters de l’OM, ce qui a finalement contraint Frank McCourt à réagir. Vendredi soir, le propriétaire américain du club a annoncé que Pablo Longoria prenait la présidence de l’OM avec effet immédiat, venant ainsi succéder à Eyraud. Mais ce dernier ne quitte pas l’OM pour autant et rejoint le Conseil de surveillance du club…

« McCourt ne souhaite pas se débarrasser d’Eyraud »