Mercato - PSG : Un départ est déjà acté pour l’été prochain !

Publié le 1 mars 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors qu’il arrivera au terme de son contrat avec le PSG en juin prochain, Julian Draxler devrait bel et bien prendre la porte malgré les récents propos de Leonardo à son sujet.

Récemment interrogé par Radio France Bleu , Leonardo ouvrait finalement la porte à une éventuelle prolongation de contrat de Julian Draxler au PSG : « On va voir comment est la situation. On parle un peu moins, mais on va voir aussi parce que c'est un joueur dont on doit clarifier la situation quand même. C'est un joueur important, même si malheureusement il a eu moins d'opportunités ces dernières saisons. Mais c'est un joueur qui est quand même important et on va voir comment évolue sa situation ». Une sortie plutôt surprenante, puisque le milieu offensif allemand est promis à un départ libre du PSG en fin de saison. Et c’est bien cette tendance qui semble finalement se confirmer…

Draxler va bien partir

En effet, comme l’a indiqué L’Equipe ce week-end, le PSG n’envisagerait aucunement de prolonger Julian Draxler d’ici l’été prochain, et c’est donc bien un départ libre qui se profile pour l’ancien joueur de Wolfsburg malgré la communication de Leonardo sur ce dossier. Reste à savoir où rebondira Draxler, qui devrait avoir l’embarras du choix lors du prochain mercato.