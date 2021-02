Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare un coup de maître avec Kylian Mbappé !

Publié le 28 février 2021 à 13h30 par Dan Marciano mis à jour le 28 février 2021 à 13h34

Kylian Mbappé pourrait décider, prochainement, de ne pas prolonger son contrat avec le PSG et de rejoindre le Real Madrid. Et si ce cas de figure se présentait, Leonardo aurait une idée bien précise en tête pour renforcer l’effectif parisien.

« On discute avec le club, il s’agit de trouver un projet. Je suis en réflexion parce que je si je signe, c’est pour m’investir sur le long terme au PSG. Je suis très heureux ici. J’ai toujours été très heureux. Les supporters et le club m’ont toujours aidé et rien que pour cela je serai toujours reconnaissant envers le club. Je veux réfléchir sur ce que je veux faire ces prochaines années, où je veux être. C’est comme cela que ma réflexion se tourne. Il faudra bientôt faire un choix. Je suis en pleine réflexion » confiait Kylian Mbappé en janvier dernier. Mais Leonardo commence à s’impatienter. Le directeur sportif parisien aurait proposé une offre de prolongation au joueur, sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG. Mais pour l’heure, l’attaquant entretient le mystère concernant son avenir. « Ce serait con de jouer son avenir sur un match, bon ou mauvais. Si on avait perdu, dire 'je ne vais pas prolonger parce qu’on a perdu, ça aurait été ridicule. C’est ce qu’ils disent en Espagne ? Il faut les laisser parler, je n’écoute pas ce que les gens disent. C’est une réflexion sur le long terme, pas sur un match ou deux. J’ai toujours dit que j’étais heureux ici, et avec ce genre de match je suis encore plus heureux » avait-il par exemple lâché le 16 février dernier après avoir inscrit un triplé face au FC Barcelone. Un silence qui commencerait à agacer Leonardo, qui aurait fixé une deadline. Selon la presse espagnole, le directeur sportif du PSG voudrait obtenir une réponse définitive de Kylian Mbappé après le match retour de Ligue des champions face au club catalan le 10 mars prochain.

Le PSG demande 200M€ au Real Madrid

Même s’il se montrerait confiant concernant la prolongation de Kylian Mbappé, Leonardo se préparerait à toutes les éventualités et notamment à un départ à la fin de la saison de sa tête d'affiche. Ce scénario n’est pas exclu par Leonardo, qui est conscient des envies de départ de son joueur vers le Real Madrid. Le dirigeant parisien pourrait être contraint de se séparer de Mbappé lors du prochain mercato estival afin d’éviter de le voir partir libre en 2022. Ok Diario annonce ce dimanche que Leonardo voudrait récupérer un maximum d’argent de cette vente et aurait valorisé l’attaquant à 200M€. Une somme colossale surtout durant cette période qui n’est pas propice aux grandes ventes. Fragilisé par la crise du Covid-19, le Real Madrid n’a pas les moyens de payer cette somme et n’envisage pas de dépenser autant d’argent cet été, même pour Kylian Mbappé. Une éventualité à laquelle s’attendait Leonardo, qui a plus d’un tour dans son sac.

Leonardo prêt à dépouiller l'effectif de Zidane ?