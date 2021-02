Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Haaland a réglé l’avenir d’un crack de Zidane !

Publié le 28 février 2021 à 12h00 par La rédaction

Reinier manquait de temps de jeu au Borussia Dortmund, à tel point qu'un départ était envisagé cet hiver. L'attaquant prêté par le Real Madrid a cependant trouvé sa place en Bundesliga, grâce notamment à Erling Haaland.

Au même titre que Luka Jovic et Martin Odegaard, Reinier fait partie de la jeune génération des joueurs du Real Madrid qui ont été prêtés à un autre club pour acquérir de l'expérience cette saison, faute d'obtenir un temps de jeu conséquent dans la formation de Zinédine Zidane. De ce fait, le joueur acheté contre la somme de 30M€ à Flamengo en janvier 2020 a été cédé jusqu'en juin 2022 au Borussia Dortmund en août dernier. L'expérience dans le club allemand aurait pu tourner court, mais Erling Haaland, l'une des grandes priorités du Real Madrid en vue d'un transfert l'été prochain, aurait permis à Reinier de mieux s'intégrer à l'équipe...

Le premier but de Reinier en Bundesliga inscrit grâce à Haaland !