Mercato - Liverpool : Le successeur de Klopp déjà connu ?

Publié le 28 février 2021 à 9h40 par La rédaction

Liverpool pourrait faire appel à une légende du club, Steven Gerrard, pour remplacer Jürgen Klopp si ce dernier venait à entraîner la sélection allemande.