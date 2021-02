Foot - Mercato - Liverpool

Mercato - Liverpool : La future destination de Klopp déjà connue ?

Publié le 24 février 2021 à 23h20 par La rédaction

La presse allemande évoque la possibilité de voir Jürgen Klopp, actuellement en poste à Liverpool, prendre les rênes de la sélection allemande en 2023.