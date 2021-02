Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane devra payer une somme folle pour Haaland !

Publié le 28 février 2021 à 11h00 par A.D.

Alors qu'il voudrait s'attacher les services d'Erling Braut Haaland lors du prochain mercato estival, Zinedine Zidane serait contraint de casser sa tirelire. En effet, le Borussia Dortmund voudrait récupérer au moins 120M€ pour le transfert de son buteur norvégien.

Etincelant sous les couleurs du Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland figurerait sur les tablettes de Zinedine Zidane depuis de longs mois. Passé à côté de l'occasion en janvier 2020, le coach du Real Madrid n'aurait pas abandonné l'idée de s'offrir le buteur norvégien, bien au contraire. Discret lors des deux dernières fenêtres de transferts, et notamment à cause de la crise provoquée par le coronavirus, Zinedine Zidane compterait bien se rattraper l'été prochain et frapper un grand coup avec Erling Braut Haaland. Toutefois, le technicien français devra payer le prix fort pour convaincre le Borussia Dortmund de laisser filer sa pépite de 20 ans.

Un transfert à 120M€ minimum pour Haaland ?