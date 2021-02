Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un départ déjà acté pour... Arkadiusz Milik ?

Publié le 28 février 2021 à 13h10 par D.M.

Arkadiusz Milik pourrait déjà quitter l'OM à la fin de la saison. L'attaquant polonais aurait un accord verbal avec ses dirigeants notamment si un club italien se manifeste lors du prochain mercato estival.

A la recherche de temps de jeu après avoir été mis à l’écart au Napoli, Arkadiusz Milik a finalement trouvé une porte de sortie. Selon les dernières informations de L’Equipe , l’attaquant polonais souhaitait rester en Serie A, mais faute de candidats, il a finalement pris la décision de rejoindre la France. Prêté à l’OM jusqu’en juin 2022 avec option d’achat, Arkadiusz Milik pourrait quitter le club marseillais lors du prochain mercato estival si l’on en croit les dernières informations de la presse italienne. En effet, le joueur disposerait dans son contrat d’une clause libératoire de 12M€. Une somme dérisoire pour de nombreuses équipes italiennes.

Pas de clause, mais un gentlemen's agreement pour Milik