Mercato - PSG : Une opération légendaire se prépare pour Kylian Mbappé !

Publié le 28 février 2021 à 13h15 par D.M.

Le PSG pourrait être contraint de se séparer de Kylian Mbappé à la fin de la saison. Dans ce cas de figure, le club parisien pourrait proposer une opération colossale au Real Madrid, intéressé par l’attaquant.

La saison 2020/2021 pourrait-elle être la dernière de Kylian Mbappé au PSG ? Sous contrat jusqu’en 2022, le champion du monde hésite toujours à prolonger son bail avec le club parisien. L’ailier voudrait tenter l’aventure à l’étranger et ne resterait pas insensible à l’intérêt du Real Madrid. Le club entraîné par Zinédine Zidane rêverait de mettre la main sur Kylian Mbappé, présent au PSG depuis 2017. Annoncé également du côté de Liverpool, l’ailier privilégierait un départ vers la Casa Blanca selon la presse espagnole.

Plusieurs joueurs du Real Madrid pourraient servir de monnaie d'échange