Mercato - PSG : Cette pépite du PSG qui veut imiter… Adrien Rabiot !

Publié le 28 février 2021 à 4h45 par T.M.

Pleinement conscient de la difficulté pour un jeune joueur de s’imposer au PSG, Eric Junior Dina Ebimbe entend notamment prend l’exemple d’Adrien Rabiot.

A 20 ans, Eric Junior Dina Ebimbe évolue aujourd’hui à Dijon. Toutefois, son avenir pourrait bien s’écrire au PSG, club auquel il appartient. Alors que Mauricio Pochettino pourrait accorder une plus grande place aux jeunes joueurs, Dina Ebimbe pourrait notamment être intégré à la rotation au milieu de terrain. En attendant, le joueur parisien fait le plein d’expérience, lui qui a fait le choix d’être prêté ces dernières saisons pour glaner du temps de jeu. Un plan de carrière bien étudiée par Eric Junior Dina Ebimbe, qui souhaitait notamment suivre l’exemple d’Adrien Rabiot.

« C'est ce plan que j'ai en tête »