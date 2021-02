Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une nouvelle pépite africaine dans le viseur de Puel ?

Publié le 27 février 2021 à 22h45 par D.M.

L’ASSE apprécierait le profil de Nasser Djiga, sous contrat avec le Vitesse FC au Burkina Faso. Le jeune défenseur de 18 ans serait également sur les tablettes du LOSC et d’autres équipes européennes.

« Je n’ai pas de commentaire particulier à faire sur des joueurs à superviser. On suit, on regarde des choses. Si vous avez un super joueur gratuit, ça nous intéresse » a déclaré Claude Puel ce vendredi en conférence de presse. L’ASSE recherche des opportunités sur le marché et aurait commencé à cibler plusieurs jeunes joueurs. Selon Metodi Shumanov, journaliste qui collabore avec le Guardian et Sky Sports , les Verts suivraient les performances d’Anderson Cordeiro (22 ans), attaquant du Tsarsko Selo en Bulgarie. Par ailleurs, But Football Club et Africa Foot United ont révélé un intérêt de l’ASSE pour Mohamed Bachir Belloumi, âgé seulement de 18 ans et qui évolue au MC Oran, en Algérie.

L'ASSE et le LOSC suivraient un joueur burkinabé