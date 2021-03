Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino envisage un renfort improbable en attaque !

Publié le 1 mars 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Bien décidé à s’appuyer de plus en plus sur les jeunes éléments du PSG, Mauricio Pochettino pourrait rapatrier Arnaud Kalimuendo l’été prochain pour concurrencer Mauro Icardi.

« Chaque chose en son temps. Le plus important c'est de bien terminer la saison, de finir le plus haut possible et de continuer à prendre du plaisir avec mes coéquipiers. On verra ce qui se passera. Aujourd'hui j'ai juste envie de démontrer, de jouer, d'être performant. Je ne suis pas rassasié, je veux tout donner pour l’équipe », confiait récemment Arnaud Kalimuendo sur son avenir encore très incertain avec le PSG, lui qui est prêté cette saison au RC Lens. D’ailleurs, le club nordiste envisagerait de recruter définitivement le jeune buteur parisien, mais Mauricio Pochettino aurait d’autres projets pour Kalimuendo…

Le PSG prêt à miser sur Kalimuendo ?

En effet, comme l’a indiqué L’Equipe dimanche, le PSG pourrait s’appuyer sur son jeune buteur la saison prochaine, d’autant que Mauricio Pochettino n’est pas certain de pouvoir conserver Moise Kean à l’issue de son prêt. Et si ce dernier venait à retour à Everton, l’entraîneur du PSG pourrait donc miser sur Kalimuendo qui réalise une saison convaincante au RC Lens plutôt que d’aller miser sur une autre doublure en attaque.