Mercato - PSG : Le prix colossal de Kylian Mbappé est fixé !

Publié le 1 mars 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Son avenir au PSG étant encore très incertain, Kylian Mbappé pourrait être vendu en fin de saison. Mais la direction du club de la capitale n’entend pas le lâcher à n’importe quel tarif…

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé aura un choix décisif à faire dans les prochains mois pour son avenir : prolonger au Parc des Princes, ou bien opter pour un transfert dès l’été prochain puisque Leonardo ne prendra pas le risque de le voir partir libre un an après : « On arrive au moment où on doit prendre une position et une décision », indiquait même récemment le directeur sportif du PSG sur ce dossier chaud du moment. Et en cas de départ de Mbappé, Leonardo entend bien y trouver son compte…

Mbappé, c’est 200M€ ?

Comme l’a indiqué le média espagnol Ok Diario dimanche, la direction du PSG se préparerait à toutes les éventualités pour l’avenir de Kylian Mbappé. Et en cas de départ, Leonardo attendrait une offre à hauteur de 200M€ pour envisager une vente de l’international français. Un montant qui paraît hors de portée pour le Real Madrid, surtout en cette période délicate sur le plan financier.