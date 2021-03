Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une priorité du Barça chipée par Leonardo ? La réponse !

Publié le 1 mars 2021 à 10h15 par T.M.

Attendu au FC Barcelone, Eric Garcia avait également été évoqué dans le viseur du PSG. Mais Leonardo a-t-il vraiment une change pour le défenseur de Manchester City ?

A 20 ans, Eric Garcia voit son contrat avec Manchester City se terminer à la fin de la saison. Et si le défenseur central n’a pas prolongé c’est pour une raison bien précise : retourner au FC Barcelone, son club formateur. Depuis l’été dernier, le Barça est intéressé par l’Espagnol et cela devrait se faire dans les prochains mois. Une tendance d’ailleurs confirmée par Pep Guardiola, entraîneur d’Eric Garcia chez les Citizens, qui a dernièrement lâché : « Il va jouer je pense au FC Barcelone ».

Le PSG pas dans le coup !

Est-ce donc déjà fait entre le FC Barcelone et Eric Garcia ? Dernièrement, certains médias évoquaient toutefois une possible concurrence d’Arsenal, mais surtout du PSG. Toutefois, selon les informations de Fabrizio Romano, il n’y aurait rien à craindre pour les Blaugrana. Un contrat de 5 ans attendrait déjà l’Espagnol et comme l’a expliqué le journaliste, aucun autre club à l’instar du PSG ne serait impliqué dans ce dossier Garcia.